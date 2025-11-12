Українськіі дрони уразили стратегічний завод РФ

В рамках зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру ТОВ «Ставролєн» (Будьоновськ, Ставропольський край, рф, повідомляє Генштаб ВСУ.

Завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії рф. Серед іншого виробляє і складові частини до БпЛА.

Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі. Результати ураження уточнюються.

Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей противника, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в н.п. Новий Світ Донецької області.

Зафіксовано ураження цілі та вибухи. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.