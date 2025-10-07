﻿
У США подали до суду на адміністрацію Трампа через «протизаконне розгортання» Нацгвардії

Штат Іллінойс та місто Чикаго подали до суду на адміністрацію президента Дональда Трампа через рішення розгорнути війська Нацгвардії в Чикаго, тоді як Білий дім розгортає подібні кампанії проти міст, очолюваних демократами.

“Розгортання відповідачами федералізованих військ в Іллінойсі має явно протизаконний характер”, – йдеться у позові, повідомляє CNN.

Позивачі вимагають суд зупинити “незаконну, небезпечну та неконституційну федералізацію членів Нацгвардії Сполучених Штатів, включно з Нацгвардією Іллінойсу й Техасу”.

Вони закликають зобов’язати адміністрацію припинити розгортання будь-яких військ Національної гвардії в Іллінойсі, а також оголосити федералізацію військ Нацгвардії в ширшому сенсі незаконною.

 

 Автор: Сергій Ваха

