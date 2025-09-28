﻿
Полiтика

РФ і США домовились про нові двосторонні консультації, – Лавров

У Москві заявили, що домовилися з Вашингтоном про новий раунд консультацій для "усунення подразників" у двосторонніх відносинах.

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, про це сказав очільник МЗС РФ Сергєй Лавров.

Лавров оголосив,мзс що це має відбутися у найближчі місяці.

“Вже було два раунди, Третій ми з Марко Рубіо домовились провести цієї осені”, – сказав Лавров.

ForUA нагадує, перші такі переговори відбулися наприкінці лютого у Стамбулі, другі – там само 10 квітня.

 Автор: Сергій Ваха

СШАРосіямзс рфЛавров Сергій
