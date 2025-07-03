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Полiтика

Швеція оголосила допомогу Україні на 130 млн евро: що входить

Швеція оголосила допомогу Україні на 130 млн евро: що входить

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що уряд Швеції вирішив передати Україні близько €130 млн військової допомоги.  Про це Йонсон розповів у себе в X.

Допомога від Швеції – що входить

За його словами, нові військові можливості для України, зокрема, включатимуть більше десятка стволів для самохідних артилерійських установок Archer.

– Це включає понад 10 нових артилерійських стволів Archer, далекобійні засоби і підводні засоби, а також додаткову логістичну підтримку, – йдеться у повідомленні.

Також мають намір придбати вантажівки Volvo і Scania і нову контейнерну систему для швидшого і безпечнішого розвантаження оборонного обладнання.

Інформацію про підтримку від Швеції уже прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.

– Archer вже довів свою ефективність на полі бою. Додаткова допомога дозволить нам краще зберегти ворога та завдати йому ударів там, де він цього не очікує, – зазначив міністр у себе в Telegram.

Він подякував своєму шведському колезі Полу Йонсону, уряду та народу Швеції за “рішення підтримки, за довіру та внесок у нашу боротьбу за свободу”.

ForUA.com нагадує, що на початку червня Швеція оголосила про виділення коштів на роботу проектів НАТО NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, Допомога НАТО в галузі безпеки та тренувальні програми для України) та NATO CAP (Comprehensive Assistance Package, Комплексний пакет допомоги) для України, які опікуються підготовкою українських військових та підтримкою України.

Також вона бере участь у коаліції з радіоелектронної боротьби та на запрошення Німеччини стала її співголовою.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Швеціявійськова допомога Україні
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