Швеція оголосила допомогу Україні на 130 млн евро: що входить

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що уряд Швеції вирішив передати Україні близько €130 млн військової допомоги. Про це Йонсон розповів у себе в X.
Допомога від Швеції – що входить
За його словами, нові військові можливості для України, зокрема, включатимуть більше десятка стволів для самохідних артилерійських установок Archer.
– Це включає понад 10 нових артилерійських стволів Archer, далекобійні засоби і підводні засоби, а також додаткову логістичну підтримку, – йдеться у повідомленні.
Також мають намір придбати вантажівки Volvo і Scania і нову контейнерну систему для швидшого і безпечнішого розвантаження оборонного обладнання.
Інформацію про підтримку від Швеції уже прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.
– Archer вже довів свою ефективність на полі бою. Додаткова допомога дозволить нам краще зберегти ворога та завдати йому ударів там, де він цього не очікує, – зазначив міністр у себе в Telegram.
Він подякував своєму шведському колезі Полу Йонсону, уряду та народу Швеції за “рішення підтримки, за довіру та внесок у нашу боротьбу за свободу”.
ForUA.com нагадує, що на початку червня Швеція оголосила про виділення коштів на роботу проектів НАТО NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, Допомога НАТО в галузі безпеки та тренувальні програми для України) та NATO CAP (Comprehensive Assistance Package, Комплексний пакет допомоги) для України, які опікуються підготовкою українських військових та підтримкою України.
Також вона бере участь у коаліції з радіоелектронної боротьби та на запрошення Німеччини стала її співголовою.Автор: Сергій Ваха