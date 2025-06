Один з лідерів збірної України, який провів блискучий сезон у Англійській премʼєр Лізі, має перейти до чинного переможця Ліги чемпіонів.

Український оборонець узгодив контракт з парижанами, повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела, потенційна угода буде підписана на 5 років.

Щоб завершити трансфер, "ПСЖ" має домовитись про перехід з Борнмутом, який планує виручити за лідера захисту кругленьку суму. Французькі ЗМІ зазначають, що "вишні" вимагають мінімум 65 мільйонів євро та додаткову компенсацію.

ForUA.com нагадує, що Забарний виступає за "Борнмут" з січня 2023-го. Цього сезону Ілля провів 49 матчів за клуб та збірну, у яких забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain and Ilya Zabarny have agreed personal terms on five year contract.



Discussions continue with Bournemouth on transfer fee as talks are underway but no agreement sealed yet. pic.twitter.com/R9RpDdtQE7