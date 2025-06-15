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Спорт

Ілля Забарний узгодив контракт з "ПСЖ"

Ілля Забарний узгодив контракт з "ПСЖ"

Один з лідерів збірної України, який провів блискучий сезон у Англійській премʼєр Лізі, має перейти до чинного переможця Ліги чемпіонів.

Український оборонець узгодив контракт з парижанами, повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела, потенційна угода буде підписана на 5 років.

Щоб завершити трансфер, "ПСЖ" має домовитись про перехід з Борнмутом, який планує виручити за лідера захисту кругленьку суму. Французькі ЗМІ зазначають, що "вишні" вимагають мінімум 65 мільйонів євро та додаткову компенсацію.

ForUA.com нагадує, що Забарний виступає за "Борнмут" з січня 2023-го. Цього сезону Ілля провів 49 матчів за клуб та збірну, у яких забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

футболНовини спорту
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