Сполучені Штати Америки не планують надавати військову підтримку майбутнім «силам гарантування», які Велика Британія та Франція планують розгорнути в Україні в разі досягнення перемир’я з Росією.

За даними журналістів, Вашингтон відмовився надавати системи протиповітряної оборони (ППО) та інші ключові засоби підтримки. Причина — небажання адміністрації Дональда Трампа давати офіційні безпекові гарантії у разі загострення ситуації або атак з боку Росії на іноземні війська, розміщені на території України, - повідомляє Bloomberg.

Як зазначає видання, британські та французькі посадовці раніше наголошували, що участь США — критично важлива для створення «коаліції рішучих», яка мала б забезпечувати дотримання можливого мирного режиму на українській території.

Тепер союзники змушені коригувати свої плани. За інформацією агентства, йдеться про зміну формату розгортання: зокрема, обмеження участі лише європейськими військами, тренування українських сил, розміщення авіації та патрулювання в Чорному морі та на східному фланзі НАТО.

Водночас є надія, що США хоча б нададуть розвіддані та допомогу в моніторингу українсько-російського кордону.

Деякі європейські посадовці також сподіваються, що в разі прямої атаки на британських чи французьких військових у зоні дії, Трамп все ж відреагує — хоча й не вірять, що він зробить це офіційно або документально.