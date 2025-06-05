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Трамп не дає "гарантій" для сил стримування Росії

Трамп не дає "гарантій" для сил стримування Росії

Сполучені Штати Америки не планують надавати військову підтримку майбутнім «силам гарантування», які Велика Британія та Франція планують розгорнути в Україні в разі досягнення перемир’я з Росією.

За даними журналістів, Вашингтон відмовився надавати системи протиповітряної оборони (ППО) та інші ключові засоби підтримки. Причина — небажання адміністрації Дональда Трампа давати офіційні безпекові гарантії у разі загострення ситуації або атак з боку Росії на іноземні війська, розміщені на території України, - повідомляє Bloomberg.

Як зазначає видання, британські та французькі посадовці раніше наголошували, що участь США — критично важлива для створення «коаліції рішучих», яка мала б забезпечувати дотримання можливого мирного режиму на українській території.

Тепер союзники змушені коригувати свої плани. За інформацією агентства, йдеться про зміну формату розгортання: зокрема, обмеження участі лише європейськими військами, тренування українських сил, розміщення авіації та патрулювання в Чорному морі та на східному фланзі НАТО.

Водночас є надія, що США хоча б нададуть розвіддані та допомогу в моніторингу українсько-російського кордону.

Деякі європейські посадовці також сподіваються, що в разі прямої атаки на британських чи французьких військових у зоні дії, Трамп все ж відреагує — хоча й не вірять, що він зробить це офіційно або документально.

Теги:

Дональд ТрампКоаліція охочих
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