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Вечірній дайджест ForUА: Тайвань під загрозою, Taurus для України, зміни для біженців та напруга в Європі

Вечірній дайджест ForUА: Тайвань під загрозою, Taurus для України, зміни для біженців та напруга в Європі

26 травня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

  • Нова війна: Китай готує десант, авіацію та розгорнув РСЗВ, здатні вразити будь-яку точку Тайваню, що дає змогу перейти до блокади за кілька годин, — FT. Раніше в МЗС Китаю заявляли, що об’єднання з Тайванем неможливо зупинити.

  • Україна з великою ймовірністю отримає німецькі ракети Taurus, — Clash. Мерц також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікується, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/SCALP-EG.

  • Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на поставки зброї Україні, —  канцлер Німеччини Мерц. Крім того, дальні удари західною зброєю по російській території тепер теж дозволені.

  • Авіакомпанія Turkish Airlines скасовує рейси до москви через обмеження в аеропортах, запроваджені в ніч на 26 травня, — Асоціація туроператорів рф.

  • США не хочуть безоплатно передавати Україні Patriot, але готові продати, — WP. За словами високопоставлених українських та західних посадовців, Сполучені Штати закликають союзників по НАТО передавати Києву власні установки Patriot, оскільки внутрішні запаси США обмежені, а виробництво Raytheon досі не встигає за попитом. 

  • Брюссель розмірковує про скасування директиви про тимчасовий захист, за якою в Європі живуть українські біженці, — Euractiv.

  •  Хочемо не тільки допомогти Україні, але й заробити великі гроші для Польщі, — премʼєр країни Туск.Він анонсував масштабне розширення логістичного терміналу в Славкові (Сілезія), який має стати найбільшим перевалочним хабом Європи.

  • Громадяни Польщі і Литви готуються до вторгнення рф, жителі Сувальського коридору масово залишають регіон, побоюючись нападу росіян з двох сторін, — Bild.
  • кремль перекинув 50 000 військових із Курської області на Харківський напрямок, — The Military Watch Magazine.
 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАбіженціТайваньTAURUS
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