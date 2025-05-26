Вечірній дайджест ForUА: Тайвань під загрозою, Taurus для України, зміни для біженців та напруга в Європі

26 травня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

Нова війна: Китай готує десант, авіацію та розгорнув РСЗВ, здатні вразити будь-яку точку Тайваню, що дає змогу перейти до блокади за кілька годин, — FT. Раніше в МЗС Китаю заявляли, що об’єднання з Тайванем неможливо зупинити.

Україна з великою ймовірністю отримає німецькі ракети Taurus, — Clash. Мерц також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікується, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/SCALP-EG.

Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на поставки зброї Україні, — канцлер Німеччини Мерц. Крім того, дальні удари західною зброєю по російській території тепер теж дозволені.

Авіакомпанія Turkish Airlines скасовує рейси до москви через обмеження в аеропортах, запроваджені в ніч на 26 травня, — Асоціація туроператорів рф.

США не хочуть безоплатно передавати Україні Patriot, але готові продати, — WP. За словами високопоставлених українських та західних посадовців, Сполучені Штати закликають союзників по НАТО передавати Києву власні установки Patriot, оскільки внутрішні запаси США обмежені, а виробництво Raytheon досі не встигає за попитом.

Брюссель розмірковує про скасування директиви про тимчасовий захист, за якою в Європі живуть українські біженці, — Euractiv.