Політична боротьба гальмує зусилля України щодо запобігання енергетичній кризі. Про це з посиланням на законодавців та експертів повідомила американська газета The New York Times у вівторок, 15 жовтня.

Видання пише, що за словами законодавців та експертів, кількість високопосадовців у сфері енергетики впала, а ключові рішення щодо енергетичної політики були відкладені через політичні розрахунки, що коштувало Україні дорогоцінного часу на підготовку до зими.

"Кілька високопосадовців, які займаються ремонтом мережі або захистом її від російських атак, були звільнені або змушені піти у відставку без видимих причин, і основні політичні рішення були відкладені через політичні розрахунки. У зв'язку зі значним фінансуванням, виділеним на зміцнення енергетичної мережі, є занепокоєння з приводу того, що деякі проекти можуть бути вразливими до корупції, яка є поширеною проблемою в Україні", - йдеться у матеріалі.

У звіті Міжнародного енергетичного агентства йдеться про те, що дефіцит електроенергії в Україні цієї зими може сягнути шести гігаватів - становить близько третини від того, що потрібно в пікові години. Експерти в галузі енергетики кажуть, що хоча децентралізація енергосистеми була важливою, вона не зможе повністю компенсувати шкоду для електростанцій від російських обстрілів, оскільки Україні "катастрофічно" не вистачає систем протиповітряної оборони.

За даними Організації Об'єднаних Націй, Україна втратила дев'ять гігаватів генеруючих потужностей у період з березня по липень — набагато більше, ніж можна відновити до зими, зазначає NY.