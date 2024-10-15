Країна-агресор Росія збільшила обсяги перевезення своєї нафти морським шляхом. Близько 70% сировини вона транспортує танкерами з так званого тіньового флоту, створеного для обходу західних санкцій.

Про це пише The Guardian з посиланням на звіт Київської школи економіки (KSE).

Наприкінці 2022 року країни "Великої сімки" (G7) ухвалили низку заходів, щоб заборонити західним компаніям транспортувати, обслуговувати або здійснювати брокерські операції з російською сирою нафтою.

Планувалося, що ці зусилля дадуть змогу вдарити по продажах російської нафти, транспортування якої значною мірою залежало від танкерів, власниками яких є західні компанії. Передбачалося, що ці компанії побояться запровадження санкцій та тому відмовляться проводити операції з нафтою з РФ.

Однак Росія створила тіньовий флот танкерів, масово скупивши старі та погано обслуговувані судна для перевезення нафти в обхід санкцій.

У KSE також попередили, що використання Росією старих танкерів може призвести до екологічної катастрофи, оскільки більша частина нафти транспортується жвавими маршрутами, включно з Балтійським морем та Гібралтарською протокою. Експерти KSE зазначили, що витрати на ліквідацію розливу нафти можуть сягнути мільярдів доларів.

Згідно зі звітом KSE, тіньовий флот продовжує розширюватися. Зараз на нього припадає до 70% нафти, що видобувається РФ у морі.

За минулий рік обсяг російської нафти, що перевозиться цими танкерами, збільшився практично вдвічі та в червні досяг 4,1 млн барелів на день.

Росія почала формувати тіньовий флот танкерів на початку 2022 року. Відтоді Москва вклала в цей проєкт щонайменше 10 млрд доларів.