Російський адвокат, який є особистим адвокатом експрезидента Петра Порошенко, Ілля Новіков отримав бронювання від мобілізації через агрофірму свого роботодавця.

Про це пише телеграм-канал «ПолітБавовна».

«Порошенком було організовано і успішно реалізовано операцію «ухилянт» для відомого російського адвоката Іллі Новікова, який, за нашими даними, таки отримав українське громадянство», - йдеться в повідомленні.

Як стверджує канал, у травні-червні 2024 року Новіков був оформлений на роботу на вінницький агрокомплекс «Зоря Поділля», який займається вирощуванням та переробкою цукрових буряків.

Агрофірма була заснована «Укрпромінвест-Агро», власниками якого є сім'я Порошенко. І вона активно подає списки на бронювання співробітників.

Нагадаємо, Новіков був адвокатом 1-го номера списку «Батьківщини» Надії Савченко, а з 2019-го – особистим адвокатом Порошенка, зокрема і у справі про державну зраду, яку розслідує ДБР.