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Начальник російської армії Валерій Герасимов стикається зі зростаючою критикою після початку найбільшого вторгнення на російську територію українських військ.

За словами людини, близької до Кремля, Герасимов і вищі чиновники проігнорували попередження розвідки про те, що українські солдати збираються біля кордону із західною Курською областю Росії, за два тижні до початку наступу, пише Bloomberg.

Ніхто не поінформував про це президента Володимира Путіна. Оборонні сили всередині Росії були захоплені зненацька і практично не чинили опору українському наступу.Хоча Герасимова навряд чи буде знято з посади в короткостроковій перспективі, терпіння в Кремлі з приводу його керівництва військовими діями закінчується, сказало джерело Bloomberg.
ForUm

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