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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році українські виробники вже законтрактували мільйон дронів, і ця цифра зростатиме.

Про це він повідомив під час свого звернення.

Зеленський зазначив, що заслухав доповіді представників Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства цифрової трансформації, які інформували про стан виробництва та фінансування безпілотників.

"На цей рік уже законтрактовано нашими виробниками мільйон дронів, і буде загалом по року більше. Усі деталі не розголошуємо, але спроможності виробляти дрони стають більше", – підкреслив президент.

Окрім цього, на Ставці було ухвалено рішення щодо збільшення фінансування ракетної програми України.
ForUm

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