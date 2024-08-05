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Підтримка жителями Латвії прийому українських біженців у країні знизилася, свідчать результати опитування громадської думки, проведеного Rait Custom Research Baltic на замовлення Державної канцелярії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Дані опитування показують, що менше половини або 48% жителів Латвії у віці від 18 до 75 років підтримують прийом українських біженців у Латвії.

У березні 2024 року прийом українських біженців у Латвії підтримували 60,1% мешканців, тоді як у листопаді минулого року цей показник становив 52%, що свідчить про те, що після сплеску в березні підтримка статистично значно знизилася.

Однак порівняно з березневим опитуванням частка населення, яке виступає за вступ України до НАТО, залишилася стабільною: 45% у червні та 46% у березні.

Такий самий рівень підтримки спостерігається і щодо вступу України до Європейського Союзу. У червні вступ України до ЄС підтримували 45% респондентів, а в березні – 46%.
ForUm

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