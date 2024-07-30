Угорщина виглядає все більш ізольованою у Європейському союзі, а позиція Будапешту дратує решту країн-членів.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю Visegrad Insight.

Як розповів голова відомства, під час останнього засідання Ради ЄС у закордонних справах Угорщина не отримала підтримки своєї позиції.

"Мало того, вони (угорці, - ред.) виглядають ізольованими, коли саме вони просять солідарності з Європою у питанні поставок нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко здобути друзів, якщо хтось випромінює егоїзм", – сказав глава МЗС Польщі.

За словами Сікорського, під час засідання Ради ЄС також порушувалось питання того, де саме пройде одна із зустрічей міністрів закордонних справ під час угорського головування: в Будапешті чи в Брюсселі."Я запропонував як компроміс провести його в Україні – або у Львові, або навіть у Мукачеві, що спочатку з ентузіазмом зустрів угорський міністр закордонних справ. І нагадаю, що прецедент вже був створений два роки тому, коли це засідання Ради відбулося в Києві. Однак під час нашої зустрічі угорський міністр, схоже, отримав інші вказівки зі столиці й, зрештою, був змушений накласти вето на пропозицію. Він залишився наодинці", - пояснив Сікорський.

Міністр не бачить, як угорська симетрія – розташування між Москвою та Брюсселем – збільшує важелі впливу Угорщини.

"Навпаки, це дратує всіх інших", – переконаний Сікорський.