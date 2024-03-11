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Усі внутрішні ресурси України направляються фінансування армії, тому держава майже вичерпала свої можливості. Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету, депутатка від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа, пише Financial Times у неділю, 10 березня.

Підласа розповіла, що Україна виділила майже половину свого бюджету в 87 мільярдів доларів на 2024 рік на витрати, пов’язані з обороною, але її внутрішні доходи становлять лише 46 мільярдів доларів. Це означає, що державі потрібно покрити цей дефіцит за допомогою міжнародних партнерів і скорочення невійськових витрат. За її словами, дефіцит бюджету ще більше зросте через мобілізацію до 500 тис. новобранців, оскільки мільярди будуть потрібні для їхніх зарплат, навчання та обладнання.

"Ми практично вичерпали свої можливості — усі внутрішні ресурси йдуть на фінансування армії", — зазначила Роксолана Підласа, голова бюджетного комітету ВРУ.Підласа сказала, що початковий "план А" для України полягав у тому, що допомога від США та ЄС почне надходити в січні. Затримки допомоги означали, що Київ почав розглядати "план Б" і навіть "план С", сказала Підласа. Також уряд розглядає можливість значного скорочення невійськових витрат і підвищення податків, додала вона.
ForUm

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