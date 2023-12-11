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Заступник мера Костополя на Рівненщині Андрій Ткачук лобіює посади і тендери для своїх родичів. Про це йдеться в матеріалі видання from.ua.

 У міськраді Андрій Ткачук багато років курував земельні питання. У нинішньому скликанні він опікується фінансами, кадровою політикою, медициною, соцзахистом.

 За даними видання, він лобіював призначення свого швагро Павла Макарова директором КП «Управляюча компанія «Костопільське багатогалузеве житлово-комунальне підприємство» Костопільської міської ради. Макаров був призначений 1 лютого 2022 року. Рік став для КП рекордним за кількості отриманих підрядів. Загальна сума становила 1,9 млн грн, що майже втричі більше, ніж у 2021 році. Загалом на рахунку компанії 683 тендери і згадки у 286 судових рішеннях.

Влітку 2020 року Костопільська міська рада виділила 10 соток землі біля цвинтаря підприємцю Миколі Білоусу. Білоус приходиться Ткачуку хрещеним батьком. Цільове призначення ділянки — для ведення особистого селянського господарства.

Однак детальний план території, який Білоус пізніше подав у міську раду, передбачав зміну цільового призначення на комерційну діяльність. Підприємець хотів побудувати автомийку у безпосередній близькості до річки Замчисько, в районі, де немає каналізації.

«Тобто  стоки з автомийки збирались скидати просто у річку. Повномасштабна війна завадила втілити ці плани, але й не змусила від них відмовитись», — пише видання.

Відповідно до офіційної біографії, Андрій Ткачук працював лише у Костопільській міській раді. У 2022 році його місячний оклад не перевищував 12 тисяч гривеньСередня зарплата з урахуванням надбавок — до 24 тисяч гривень. При цьому Андрій Ткачук володіє автомобілем Toyota RAV4, що коштує 45 тисяч доларів.

19 липня 2022 року Toyota RAV4, в якій їхав Андрій Ткачук із пасажиркою, зупинили патрульні поліцейські за порушення комендантської години. За словами речниці патрульної поліції Рівненщини Оксани Юрченко, «водій мав ознаки алкогольного сп'яніння, але від освідування відмовився».

За чотири години після зупинки Ткачук привіз довідку Рівненського обласного центру психічного здоров’я з висновком: «ознак сп’яніння не виявлено».

Костопільський районний суд закрив справу через «відсутність в діях підозрюваного зазначеного адмінправопорушення». Конфісковану «Тойоту» повернули власнику. 17 тисяч гривень штрафу платити не довелось.
ForUm

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