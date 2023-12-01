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Попри тиск з боку військових, президент Володимир Зеленський досі не підписує законопроєкт про зниження граничного віку призову з 27 до 25 років. Глава держави нібито хоче побачити більш чіткий план ведення війни.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників агентства, план зниження призовного віку вже пів року лежить на столі в Зеленського.

"Лідер воєнного часу досі не піддавався тиску з боку військових і не підписав його", — ідеться в матеріалі Bloomberg.

Агентство пише, що минулого тижня Зеленський звернувся до керівництва та уряду країни з проханням розробити більш комплексний план, який би краще відповідав потребам виснаженої війною країни.

Співрозмовники додали, що Зеленський не хоче підписувати закон, доки не побачить від військових чіткий план, як будуть розподілені новобранці та як розробити ротацію для тих, хто бере участь у боях із лютого 2022 року.

Зазначається, що законопроєкт про зниження призовного віку відкриє доступ до додаткових 140 тисяч потенційних призовників.
ForUm

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