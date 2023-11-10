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Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що в довгостроковому періоді Україні необхідно буде зробити багато реформ, однак завдання для проведення реформ у короткостроковому періоді - "не дуже складні".

"Змін доведеться робити багато... Нам потрібно зробити, імплементувати багато реформ, щоб переговорний процес почався. Ще більше реформ ми повинні зробити, імплементувати під час переговорного процесу. І ще більше ми повинні будемо зробити реформ/імплементувати після того, як ми станемо країною-членом Європейського союзу", - сказав Малюська в ефірі національного телемарафону.

Водночас міністр зазначив, що завдання, дані на короткостроковий період, - "не дуже складні", оскільки реформа щодо збільшення співробітників НАБУ "планувалася давно і узгоджена в різних планах".

Окрім цього, Малюська повідомив, що Єврокомісія також має окремі зауваження до режиму декларування, однак "правки не критичні". Водночас глава Мін'юсту вважає, що буде складна дискусія під час ухвалення закону про лобізм для деолігархізації.

"Це буде тривала робота, але з тим ключовим, що є у висновках ЄК, думаю, що ми впораємося швидко", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала Європейській раді почати з Україною переговори про членство в Європейському союзі.
ForUm

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