За десять місяців 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 900,0 млрд гривень, у тому числі загальний фонд – у сумі 923,1 млрд гривень проти запланованого розписом загального фонду на січень-жовтень 2023 року дефіциту у сумі 1 478,0 млрд гривень.

Про це свідчать дані Мінфіну, передають Українські Новини.

За оперативними даними за жовтень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 139,4 млрд гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

- 38,6 млрд гривень – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

- 22,8 млрд гривень – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,8 млрд, відшкодовано – 9,9 млрд гривень);

- 14,8 млрд гривень – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

- 8,2 млрд гривень – акцизного податку;

- 2,9 млрд гривень – ввізного та вивізного мита;

- 2,6 млрд гривень – податку на прибуток підприємств;

- 2,4 млрд гривень – рентної плати за користування надрами.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 104,5% (+2,2 млрд гривень), Державною митною службою – 98,4% (-0,7 млрд гривень).

Іншим важливим джерелом доходів державного бюджету у жовтні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): її обсяг за підсумками місяця становив 42,0 млрд гривень.

Кошти надійшли від Сполучених Штатів Америки.

За оперативними даними за січень-жовтень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 414,3 млрд гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

- 299,7 млрд гривень - податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

- 169,3 млрд гривень - податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 280,8 млрд, відшкодовано – 111,6 млрд гривень;

- 140,0 млрд гривень - податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

- 108,7 млрд гривень – податку на прибуток підприємств;

- 88,1 млрд гривень - акцизного податку;

- 48,5 млрд гривень – рентної плати за користування надрами;

- 25,4 млрд гривень - ввізного та вивізного мита.

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 102,6% (+14,8 млрд гривень), Державною митною службою – 97,3% (-9,0 млрд гривень).

Наступним важливим джерелом доходів державного бюджету у січні-жовтні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 404,9 млрд гривень.

Найбільшим донором грантової підтримки у січні-жовтні 2023 року є Сполучені Штати Америки (398,5 млрд гривень).

Також на безповоротній основі Україна отримала фінансування від Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії загальним обсягом до 6,4 млрд гривень.

Кошти були спрямовані до держбюджету України через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту PEACE in Ukraine.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у січні-жовтні 2023 року склали 384,4 млрд гривень, з яких 41,1 млрд гривень надійшло у жовтні.

У цілому, за підсумками січня-жовтня 2023 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2 206,0 млрд гривень податків, зборів та інших платежів.

За оперативними даними ДКСУ за січень-жовтень 2023 року касові видатки державного бюджету становили 3 113,9 млрд гривень, у тому числі загального фонду – 2 346,0 млрд гривень, або 95,1% від розпису звітного періоду.

За десять місяців 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 900,0 млрд гривень, у тому числі загальний фонд – у сумі 923,1 млрд гривень проти запланованого розписом загального фонду на січень-жовтень 2023 року дефіциту у сумі 1 478,0 млрд гривень.