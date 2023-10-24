Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу знову не змогли дійти домовленостей щодо виділення Україні восьмого траншу військової допомоги в розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру.

Про це в понеділок на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, яке відбулося в Люксембурзі, повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, міністри обговорили питання надання допомоги Україні в її "нагальних потребах в обороні". "Ми ще не змогли вирішити проблему восьмого траншу з Європейського фонду миру, ми все ще шукаємо рішення, але так чи інакше ми знайдемо рішення", - сказав Боррель.

При цьому він не конкретизував, яка саме країна виступає проти виділення цього траншу і з яких причин. Водночас із дипломатичних джерел відомо, що перешкоджає виділенню останнього траншу Угорщина.

Високий представник також повідомив, що міністри обговорили безпекові зобов'язання, які гарантують безпеку України в середньостроковій і довгостроковій перспективі. "Ми зробили пропозицію, що поєднує традиційну військову допомогу з іншими аспектами, які допоможуть не тільки гарантувати безпеку, а й реально підвищити стійкість України, економічну та промислову стійкість", - додав він.

Боррель зазначив, що в Союзі очікують вказівок засідання Європейської ради, яке відбудеться цього тижня, щоб продовжувати просуватися вперед з уже оприлюдненою пропозицією щодо створення Українського фонду, але для цього "потрібне необхідне політичне керівництво".

Високий представник також торкнувся питання Формули миру, саміт щодо якої незабаром відбудеться на Мальті, щоб "спробувати отримати якомога ширшу підтримку (формулі) серед членів ООН".