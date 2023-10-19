Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що чекати на початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу залишилося недовго.

"Новий рік, я точно впевнений, на 99,9%, ми будемо святкувати з вами і вже зустрічати відкриття, офіційне, наших переговорів про вступ до ЄС", - сказав Арахамія в ефірі національного телемарафону в середу.

Він нагадав, що Верховна Рада ухвалила всі законопроєкти, рекомендовані Європейським Союзом і необхідні для початку переговорів.

"Стосовно ЄС усе завершили. У нас залишилося кілька законів щодо наших міжнародних зобов'язань, щодо МВФ, щодо фінансування. Ми це зробимо", - зазначив Арахамія.