Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував урядовий проєкт державного бюджету на 2024 рік до першого читання, рекомендуючи уряду скоротити видатки на Бюро економічної безпеки на 409 млн грн і спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропусків залізничного сполучення.

"Серед суттєвих змін, які уряд мусить врахувати під час підготовки до другого читання: у разі ухвалення законопроєкту про оподаткування банків (№9656-д) збільшити планові доходи держбюджету на 9,9 млрд грн; додатково скоротити видатки на будівництво, ремонти й закупівлі майна в різних органах влади на майже 1,3 млрд грн; спрямувати додатково 574 млн грн на протезування для військових", - написала голова комітету Роксолана Підласа у фейсбуці.

Вона додала, що пропонується також збільшити видатки на освітню субвенцію на понад 384 млн грн також за рахунок скорочення капітальних видатків, збільшити видатки на забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів загалом на 62 млн грн, виділити 376 млн грн на утилізацію твердого ракетного палива, що дасть змогу уникнути екологічної катастрофи, і надати додатково 100 млн грн для здійснення наукових досліджень Національною академією наук.

Також комітет рекомендує надати уряду доручення опрацювати 61 додаткове питання щодо можливості збільшити дохідну частину держбюджету та ще раз ретельно проаналізувати його видатки, скоротивши непріоритетні та додавши кошти на заходи, які будуть обґрунтовані.

Як повідомлялося, уряд вніс до Ради проєкт держбюджету-2024 з доходами 1 трлн 746,3 млрд грн, видатками 3 трлн 108,2 млрд грн і граничним дефіцитом 1 трлн 593,6 млрд грн.

Щодо чинного закону про держбюджет-2023 доходи пропонується збільшити на 25,6%, видатки - на 7,6%, дефіцит скоротити на 7,3%.

Водночас 6 жовтня Рада ухвалила закон (№10038) із поправками до держбюджету-2023 щодо збільшення його видатків на 317,1 млрд грн завдяки зростанню внутрішніх запозичень на 207,6 млрд грн і зовнішніх - на 91,2 млрд грн.

Порівняно з ним доходи в проєкті держбюджету-2024 вищі на 23,3%, або на 329,9 млрд грн, тоді як витрати нижчі на 2,5%, або на 84 млрд грн, а дефіцит - на 20,7%, або 416,8 млрд грн.