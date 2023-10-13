У Міністерстві соціальної політики заявляють, що легалізація медичного канабісу може змінити життя тяжкохворих людей і полегшити його паліативним хворим.
"Соціальна допомога спрямована насамперед на вирішення проблем, з яким зіштовхуються українці, залишаючи при цьому за ними право приймати ті чи інші рішення самостійно. Тому Мінсоцполітики підтримує законопроєкт, що має дозволити контрольоване виробництво та застосування медичного канабісу в Україні", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.
Зазначається, що канабіс, який використовують із медичною метою: допомагає полегшити страждання пацієнтів і нормалізувати самопочуття за низки важких захворювань і станів; препарати на основі медичного канабісу можуть бути ефективним знеболювальним засобом під час паліативної допомоги; допомагає онкохворим пацієнтам долати такі симптоми, як відсутність апетиту, нудота, безсоння; його використання значно полегшує перебіг нападів епілепсії, деякі з яких не піддаються лікуванню наявними препаратами; зменшує тривожність, заспокоює, але не впливає на поведінку, що важливо для тих, хто пройшов війну, полон або вижив після сексуального чи фізичного насильства.
У Мінсоцполітики наголосили, що вже понад 50 країн схвалили використання медичного канабісу.
"Призначаючи паліативному хворому лікування, лікар має володіти якнайширшим арсеналом препаратів. Дуже часто один препарат не працює, потрібна – їх комбінація. Тому важливо, якщо лікар отримає можливість у якості додаткового метода знеболення використовувати медичний канабіс", - ідеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 11 жовтня Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував ухвалити в другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.
13 липня Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".
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