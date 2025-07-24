На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт Зеленського про НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже сьогодні є у Верховній Раді України його законопроєкт – те, що обіцяв, – для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів. Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання.

– Кожен, хто має доступ до державної таємниці, – це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша Національна поліція – має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки. Є також у законопроєкті норми, які убезпечують від різних зловживань.

Текст законопроєкту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками НАБУ і САП. Багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучились європейські експерти: Британія, Німеччина, Євросоюз.

Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України. Дякую вам! Слава Україні! – заявив Зеленський.