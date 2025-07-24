Зеленський погодив новий текст законопроєкту про антикорупційні органи, а в Єврокомісії його привітали з цим

Президент Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який посилює незалежність антикорупційних органів і захищає систему правопорядку від російського впливу.

Про це він повідомив у соцмережах.

Він наголосив, що документ збалансований і передбачає реальні інструменти для зміцнення системи правопорядку в Україні. Сьогодні законопроєкт внесуть до Верховної Ради.

Нагадаємо, 24 липня 48 депутатів з різних фракцій зареєстрували окремий законопроєкт про повернення незалежности НАБУ та САП. У парламенті також анонсували збір підписів для подання до Конституційного Суду щодо скасування скандального закону, який раніше викликав протести по всій країні.

Нагадаємо, 22 липня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який суттєво обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), фактично підпорядковуючи їх діяльність генеральному прокурору, того ж дня Зеленський підписав закон.

Своєю чергою у Єврокомісії привітали підготовку президентом Володимиром Зеленським нового законопроєкту, який має посилити антикорупційні органи. Водночас там відмовились уточнювати інформацію про телефонну розмову між президентом комісії Урсулою фон дер Ляєн та Зеленським щодо закону №12414, пише The Guardain.