РФ розмістила обладнання РЕБ біля кордону Естонії

Армія РФ перекинула додаткове обладнання для глушіння сигналів у район міста Кінгісепп, яке розташоване приблизно за 20 кілометрів від кордону з Естонією.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Таро під час пресконференції в Таллінні у четвер, пише Bloomberg.

Міністерство оборони Росії не надало коментар у відповідь на запит видання.

Подібне обладнання використовувалося на полі бою в Україні для порушення навігаційних сигналів безпілотників.

Засоби радіоелектронної боротьби також спричиняють серйозні збої в роботі глобальної навігаційної системи GPS, яку використовують комерційні літаки та судна.

Естонія та її сусіди звинувачують Росію в дедалі частіших випадках глушіння сигналів GPS у Балтійському регіоні.

Напруга у регіоні зросла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Естонія, яка є прифронтовою державою на східному фланзі НАТО, рішуче підтримує Київ і активно переозброюється, щоб стримати можливу агресію з боку Москви.

Таро повідомив, що Служба внутрішньої безпеки Естонії вже вийшла на зв’язок із російськими військовими з приводу цієї ситуації.

ForUA.com нагадує, раніше влада Естонії попереджала про зростання інтенсивності GPS-перешкод у районі Нарви та вздовж узбережжя Нарвської затоки.

До слова, в травні російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір Естонії поблизу півострова Юмінда. Літак Повітряних сил РФ пробув там менше хвилини.

У відповідь НАТО підняло у повітря винищувачі F-16.