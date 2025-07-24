Радянська фігуристка, триразова олімпійська чемпіонка (1972, 1976, 1980 роки), а нині одіозна рашистка й депутатка Держдуми РФ Іріна Родніна, у розмові з пропагандистами прокоментувала відмову української шпажистки Влади Харькової робити фото з російським військовим Кірілом Бородачовим після перемоги на чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком».

«Ми обговорюватимемо кожну дурість? На мою думку, за ці роки ми звикли до дурних витівок спортсменів із цієї дивної країни. Я точно не хочу це обговорювати», – істерично заявила Родніна.

Рапірист Бородачов, який є російським військовим та членом військового клубу ЦСКА, здобув срібло чемпіонату світу. Під час церемонії нагородження призери чоловічої рапіри та жіночої шпаги робили спільне фото. Однак, Харькова відмовилася робити світлину з російським військовим та залишила подіум.

Харькова 23 липня сенсаційно здобула золото чемпіонату світу з фехтування.

У фіналі українка у напруженому поєдинку з рахунком 15-14 здолала олімпійську чемпіонку Катріну Лехіс.

Ця нагорода стала першою для України на світовій першості, яка триває у Тбілісі (Сакартвело).

У 1/2 фіналу українка Харькова теж з рахунком 15-14 здолала першого номера світового рейтингу та чемпіонку світу 2022 року Се Ру Сонг.