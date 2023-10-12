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Компанія Kongsberg спрямовує свою інтегровану систему протидії безпілотним літальним апаратам в Україну для захисту від іранських ударних БпЛА, пише Defense News.

Зазначається, що норвезька компанія виробляє дистанційне керування зброєю (Common Remotely Operated Weapon Station, або CROWS), що використовується на машинах армії США, а також станцію дистанційного керування зброєю на інтегрованій системі ППО морської піхоти.

Однак, компанія вважає, що її програмне забезпечення Integrated Combat Solution, що об'єднує безліч транспортних засобів, безпілотних систем і датчиків, "може змінити спосіб ведення бойових дій, змінити доктрину і підвищити виживаність кінцевого користувача", - заявив віцепрезидент компанії з розвитку бізнесу в США Джон Карлссон в інтерв'ю Defense News.

За словами Карлссона, ця цифрова основа інтегрованого бойового рішення вже використовується в Норвегії та інших скандинавських країнах, а тепер вона допоможе українцям захищати повітряний простір від іранських боєприпасів Shahed.

"Основна мета - вражати повітряні загрози такого типу, не вдаючись до використання потужніших і дорожчих ракет класу "повітря-повітря", - сказав віцепрезидент компанії.

У серпні компанія оголосила, що відправляє в Україну систему боротьби з дронами CORTEX Typhon. Також повідомлялося, що Норвегія і США вже передали Україні зенітно-ракетні комплекси Kongsberg, але сподіваються зберегти їх для більш складних повітряних загроз, як-от літаки і вертольоти, а CORTEX Typhon використовувати для нейтралізації загроз, що походять від дронів.

Водночас підкреслюється, що Kongsberg спільно з американським Raytheon також виробляє зенітні ракетні комплекси NASAMS, які західні союзники надають Україні.

 
ForUm

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