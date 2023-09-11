Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю став на захист декларації лідерів G20 щодо війни Росії проти України, щодо якої офіційний Київ висловив розчарування.

Про це Блінкен розповів під час інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Країни G20 у цій заяві відстоювали важливість територіальної цілісності, суверенітету — і це дуже зрозуміло", — сказав він.

"Я був у кімнаті, коли всі лідери говорили сьогодні з президентом Байденом, і з усього, що вони говорили, було дуже ясно, що вони не тільки хочуть, щоб ця війна закінчилася, але вони хочуть, щоб вона закінчилася на справедливих і довгострокових умовах.

І було також дуже ясно, що наслідки російської агресії відчуваються в усіх країнах G20, і в усіх країнах, що розвиваються", – додав держсекретар.

Він підкреслив важливість того, "що G20 виступила як єдине ціле".

Цьогорічна декларація групи не називала Росію як агресора, але стверджувала, що "всі країни повинні утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави".

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров був залучений до переговорів щодо тексту декларації, які привели до остаточного її варіанту.