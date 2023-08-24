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Президент України Володимир Зеленський подякував польському народу й особисто президенту Польщі Анджею Дуді за привітання з Днем Незалежності та лідерство в підтримці нашої країни.

"Завжди приємно спілкуватися з Анджеєм Дудою. Дякую за теплі привітання з Днем Незалежності. У 1991 році Польща визнала нашу незалежність одразу після референдуму. Вона була лідером тоді й залишається лідером зараз", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

"Щиро вдячний польському народу за всю підтримку", - підсумував Зеленський.

 
ForUm

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