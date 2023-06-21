Національний банк України з метою запобігання недобросовісним спекуляціям і мінімізації непорозумінь під час обміну готівкової валюти вніс зміни до своєї "нормативки" і скасував визначення незначного зношення банкнот, заборонивши фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник або детектор на касі підтвердив справжність банкнот.

"Це означає, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот або їхній стан і відмовляти у здійсненні валютно-обмінної операції, бо йому здалося, що не збігається десь малюнок або не такий колір. Отже, ми повністю прибираємо людський фактор!" - написав голова НБУ Андрій Пишний у фейсбуці.

Він наголосив, що до представників банків і небанківських установ донесено принципову позицію НБУ, і в разі порушення такі дії будуть розцінюватися не тільки як недотримання регуляторних вимог НБУ, а й як потенційна ознака шахрайства.

"За такими фактами ми встановлюємо посилений контроль і вживаємо адекватних заходів впливу", - заявив Пишний.

Очільник регулятора уточнив, що Нацбанк залежно від рівня вчиненого правопорушення застосовуватиме заходи впливу, які передбачають штрафи: для банків - до 400 тис. грн, які незабаром буде збільшено за суттєві порушення, для небанківських установ - до 5% від розміру власного капіталу установи.

Пишний нагадав, що НБУ не встановлював жодних обмежень обміну валют на основі року випуску банкнот, і його нормативно-правовими актами прямо заборонено встановлювати будь-які подібні обмеження.

Він повідомив, що 21 червня Нацбанк проведе чергову зустріч з учасниками ринку, щоб обговорити ухвалене у вівторок рішення.