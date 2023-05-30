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Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте створення авіаційної коаліції та посилення системи ППО.

"Говорив із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував про удари терористів. Подякував за готовність і далі допомагати нам захищати людей. Нідерланди - серед лідерів у допомозі для захисту від терору, для притягнення терористів до відповідальності", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

За словами Зеленського, "обговорили нашу оборонну взаємодію - нашу нову авіаційну коаліцію, коаліцію сучасних винищувачів, які створюємо. І створимо! Звичайно, обговорили і посилення нашої ППО".

 
ForUm

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