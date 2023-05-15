В межах проєкту єВідновлення заявки на ремонт у разі потреби можна подавати необмежену кількість разів.
Про це в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» повідомила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна.
«Програмою з компенсації незначних ремонтів пошкодженого житла можна буде скористатися не один раз. На жаль, іноді цих пошкоджень зазнають одні і ті самі приміщення. Все відбуватиметься по тій самій процедурі. Немає ніяких обмежень – подавати заявки у реєстр можна стільки разів, скільки буде потрібно», – розповіла Азархіна.
Вона також дала рекомендації громадянам, які самостійно відремонтували свої помешкання, зберігати усю інформацію про збитки та зачекати, коли уряд запустить програму компенсації витрат у зв'язку з цими пошкодженнями в Україні.
«Ми просимо всіх громадян зберігати всі чеки, всі фотографії, максимально всю інформацію. І до цього питання ми обов'язково повернемося згодом. Зараз ми розуміємо, що у держави обмежені ресурси, тому знайшли варіант максимально швидкого прямого способу надати допомогу для дрібних ремонтів. Коли ми пропрацюємо цей масив ремонтів, ми будемо йти далі», - підкреслила заступник міністра.
Азархіна також нагадала, що 22 травня в дію вступить Закон про запровадження компенсації за пошкоджене або знищене житло, в якому передбачені значно більші суми компаенсації для українців, які втратили своє житло.
«Ним передбачений трохи складніший механізм, потрібно буде підтверджувати пошкодження спеціальними комісіями, право власності, нам доведеться синхронізувати це все з різними реєстрами, тому потрібно трошки більше часу, аби ця процедура була запущена масово», – повідомила заступник міністра.
Як і повідомлялося, в Україні стартує програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення». Послугу запускають навесні саме для того, щоб власники житла встигли відремонтувати його до зими.
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