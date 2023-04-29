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Мрамор – это материал, который не только звучит дорого и величественно, но и так выглядит. Издавна его использовали для наружной и внутренней отделки помещений. Из мрамора изготовляли и продолжают производить разнообразную мебель, декоративные элементы, плитку, памятники и т.д. Материал полюбился не только за свой непревзойденный внешний вид, но и за отличные эксплуатационные характеристики, такие как долговечность, неприхотливость в уходе, прочность и многое другое. Какие есть виды мрамора? Какими уникальными свойствами он наделен? Как выбрать качественное сырье, как ухаживать за мраморными изделиями и где их можно использовать? Давайте разбираться.

Что такое мрамор?

Введя в поисковике – мрамор Киев вам подтянет подобные сайты https://antik.ua/mramor/, где можно купить самые разные виды мрамора. Вариаций этого материала действительно множество, но как выбрать самый лучший для своих целей. И вообще, что следует знать о мраморе перед его покупкой.

 

Мрамор – это натуральный кристаллический камень, который образуется в результате перекристаллизации известняка или доломита. В его составе преобладает кальцит. Вот какие базовые характеристики имеет это сырье:

 

  • Твердость: 3 балла из 10 возможных по шкале Мооса. Это означает, что мрамор легко обрабатывается. Из него просто изготавливать разнообразные причудливые фигуры, декоративные изделия всевозможной формы и размера. Именно из мрамора очень часто делают статуи к надгробным памятникам, вазе и тому подобное;
  • плотность: 2,3-2,5 г/см3;
  • мрамор имеет свою формулу: CaCO3.

 

Одной из особенностей материала является широкий выбор цветов. Они варьируются от белого до насыщенного черного цвета. Также мрамор можно купить в ярких оттенках, таких как зеленый, розовый, голубой, коричневый, серый и т.д. Поверхность мрамора имеет уникальный узор, который, между прочим, не будет повторяться, например, на двух плитках.

Какими свойствами обладает мрамор?

Кроме того, что мрамор очень красив, крепок, а изделия из него прослужат не один десяток лет, этот камень обладает и рядом других свойств. Их можно назвать уникальными, ведь далеко не каждый материал так “умеет”.

 

  1. Антибактериальные свойства. Эта особенность мрамора известна издревле. Камень обладает целебной способностью убивать микробы и бактерии, а также последние на нем не размножаются. Именно поэтому это идеальное решение для отделки сауны или бассейна. Для украшения стен в медицинских учреждениях, для кухонных и сантехнических приборов и поверхностей. То есть локаций – где чистота является важным критерием.
  2. Успокаивающие. Как бы это ни странно звучало, но ученые определили, что мрамор оказывает успокаивающее действие на людей. Этому способствует неукротимый узор, приятная на ощупь структура, а также шумопоглощение, позволяющее сделать помещение тише.
  3. Приятный на ощупь. Так, как и любой камень мрамор является холодным материалом, поэтому если украшаете им пол позаботьтесь о “теплом полу”, ведь зимой может быть некомфортно. Но в общем, мрамор может нагреться до комнатной температуры, поэтому резкого контраста при прикосновении к его поверхности нет.
  4. Устойчивость к вибрациям. Если вы проживаете в большом городе, недалеко от проезжей части или железной дороги, мрамор поможет уменьшить вибрации, которые вы чувствуете при каждом проезде грузовика, или например поезда.

 

Кроме этого, мрамор устойчив к резким перепадам температуры и другим отрицательным внешним факторам. Ему не страшен мороз, чрезмерная влажность, прямые ультрафиолетовые лучи или случайно пролитая бытовая химия.

Какие виды мрамора существуют?

Мрамор отличается по цвету и фактуре. И если первый вариант зависит от состава и условий, в которых образовался материал, то вот фактура — это исключительно дело рук человека.

 

Что касается популярных цветов, то это:

 

  1. Черный мрамор имеет вулканическое происхождение и большое количество битума в составе.
  2. Молочный или бежевый мрамор выходит, если в составе преобладает лимонит.
  3. Серый цвет мрамор получает благодаря содержанию сульфата железа.
  4. Коричневый содержит в составе лимонит вместе с марганцем.
  5. Синий – довольно редкий, содержит диопсид.
  6. Желтый и темно-желтый цвет придает карбонат марганцу.

 

Если речь идет о белом мраморе, то это означает, что в нем нет никаких примесей. Есть и другие цвета, их гамма достаточно широкая.

По поводу фактуры, то она бывает нескольких видов и зависит от особенностей обработки.

 

  1. Шлифованная. Такую поверхность получают благодаря специальной обработке абразивными кругами. Они жесткая и матовая и часто используются для отделки уличных фасадов, лестниц и т.д. Выглядит это красиво, и требует минимального ухода, но быстро впитывает грязь.
  2. Полированная. Она же глянцевая и наиболее популярна в декоративных целях. Такой мрамор можно встретить как на стенах, так и на полу. А еще именно из него делают раковины, вазы и другие подобные элементы. Единственный недостаток – скользкость, если речь идет о полу.
  3. Налощенная. Выглядит очень привлекательно. Визуально поверхность как глянцевая, но на ощупь она не гладкая, а более бархатная.
  4. Состаренный мрамор. Его получают посредством специальных абразивных щеток и кислотного раствора. Очень интересно смотрится во многих интерьерных решениях.

 

Все виды и цвета мрамора широко используются в современных дизайнах, интерьерах и экстерьерах.

Где используют мрамор?

Если сгруппировать все сферы, где используется мрамор, это следующее:

 

  1. Отделка ванных, спа, саун, коридоров, полов и фасадов.
  2. Изготовление скульптур, надгробных памятников и декоративной отделки для последних.
  3. Изготовление декоративных элементов: плитки, раковины, вазы, статуэтки.
  4. Производство строительной продукции, таких как шпатлевки, затирки и т.д.

 

Для правильного ухода за мраморными изделиями советуют выбирать средства с воском или обычную воду. Также следует избегать жестких щеток и губок — только мягкая ткань, которая не будет оставлять царапин на поверхности.

 
ForUm

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