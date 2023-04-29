Мрамор – это материал, который не только звучит дорого и величественно, но и так выглядит. Издавна его использовали для наружной и внутренней отделки помещений. Из мрамора изготовляли и продолжают производить разнообразную мебель, декоративные элементы, плитку, памятники и т.д. Материал полюбился не только за свой непревзойденный внешний вид, но и за отличные эксплуатационные характеристики, такие как долговечность, неприхотливость в уходе, прочность и многое другое. Какие есть виды мрамора? Какими уникальными свойствами он наделен? Как выбрать качественное сырье, как ухаживать за мраморными изделиями и где их можно использовать? Давайте разбираться.

Что такое мрамор?

Введя в поисковике – мрамор Киев вам подтянет подобные сайты https://antik.ua/mramor/, где можно купить самые разные виды мрамора. Вариаций этого материала действительно множество, но как выбрать самый лучший для своих целей. И вообще, что следует знать о мраморе перед его покупкой.

Мрамор – это натуральный кристаллический камень, который образуется в результате перекристаллизации известняка или доломита. В его составе преобладает кальцит. Вот какие базовые характеристики имеет это сырье:

Твердость: 3 балла из 10 возможных по шкале Мооса. Это означает, что мрамор легко обрабатывается. Из него просто изготавливать разнообразные причудливые фигуры, декоративные изделия всевозможной формы и размера. Именно из мрамора очень часто делают статуи к надгробным памятникам, вазе и тому подобное;

плотность: 2,3-2,5 г/см3;

мрамор имеет свою формулу: CaCO3.

Одной из особенностей материала является широкий выбор цветов. Они варьируются от белого до насыщенного черного цвета. Также мрамор можно купить в ярких оттенках, таких как зеленый, розовый, голубой, коричневый, серый и т.д. Поверхность мрамора имеет уникальный узор, который, между прочим, не будет повторяться, например, на двух плитках.

Какими свойствами обладает мрамор?

Кроме того, что мрамор очень красив, крепок, а изделия из него прослужат не один десяток лет, этот камень обладает и рядом других свойств. Их можно назвать уникальными, ведь далеко не каждый материал так “умеет”.

Антибактериальные свойства. Эта особенность мрамора известна издревле. Камень обладает целебной способностью убивать микробы и бактерии, а также последние на нем не размножаются. Именно поэтому это идеальное решение для отделки сауны или бассейна. Для украшения стен в медицинских учреждениях, для кухонных и сантехнических приборов и поверхностей. То есть локаций – где чистота является важным критерием. Успокаивающие. Как бы это ни странно звучало, но ученые определили, что мрамор оказывает успокаивающее действие на людей. Этому способствует неукротимый узор, приятная на ощупь структура, а также шумопоглощение, позволяющее сделать помещение тише. Приятный на ощупь. Так, как и любой камень мрамор является холодным материалом, поэтому если украшаете им пол позаботьтесь о “теплом полу”, ведь зимой может быть некомфортно. Но в общем, мрамор может нагреться до комнатной температуры, поэтому резкого контраста при прикосновении к его поверхности нет. Устойчивость к вибрациям. Если вы проживаете в большом городе, недалеко от проезжей части или железной дороги, мрамор поможет уменьшить вибрации, которые вы чувствуете при каждом проезде грузовика, или например поезда.

Кроме этого, мрамор устойчив к резким перепадам температуры и другим отрицательным внешним факторам. Ему не страшен мороз, чрезмерная влажность, прямые ультрафиолетовые лучи или случайно пролитая бытовая химия.

Какие виды мрамора существуют?

Мрамор отличается по цвету и фактуре. И если первый вариант зависит от состава и условий, в которых образовался материал, то вот фактура — это исключительно дело рук человека.

Что касается популярных цветов, то это:

Черный мрамор имеет вулканическое происхождение и большое количество битума в составе. Молочный или бежевый мрамор выходит, если в составе преобладает лимонит. Серый цвет мрамор получает благодаря содержанию сульфата железа. Коричневый содержит в составе лимонит вместе с марганцем. Синий – довольно редкий, содержит диопсид. Желтый и темно-желтый цвет придает карбонат марганцу.

Если речь идет о белом мраморе, то это означает, что в нем нет никаких примесей. Есть и другие цвета, их гамма достаточно широкая.

По поводу фактуры, то она бывает нескольких видов и зависит от особенностей обработки.

Шлифованная. Такую поверхность получают благодаря специальной обработке абразивными кругами. Они жесткая и матовая и часто используются для отделки уличных фасадов, лестниц и т.д. Выглядит это красиво, и требует минимального ухода, но быстро впитывает грязь. Полированная. Она же глянцевая и наиболее популярна в декоративных целях. Такой мрамор можно встретить как на стенах, так и на полу. А еще именно из него делают раковины, вазы и другие подобные элементы. Единственный недостаток – скользкость, если речь идет о полу. Налощенная. Выглядит очень привлекательно. Визуально поверхность как глянцевая, но на ощупь она не гладкая, а более бархатная. Состаренный мрамор. Его получают посредством специальных абразивных щеток и кислотного раствора. Очень интересно смотрится во многих интерьерных решениях.

Все виды и цвета мрамора широко используются в современных дизайнах, интерьерах и экстерьерах.

Где используют мрамор?

Если сгруппировать все сферы, где используется мрамор, это следующее:

Отделка ванных, спа, саун, коридоров, полов и фасадов. Изготовление скульптур, надгробных памятников и декоративной отделки для последних. Изготовление декоративных элементов: плитки, раковины, вазы, статуэтки. Производство строительной продукции, таких как шпатлевки, затирки и т.д.

Для правильного ухода за мраморными изделиями советуют выбирать средства с воском или обычную воду. Также следует избегать жестких щеток и губок — только мягкая ткань, которая не будет оставлять царапин на поверхности.