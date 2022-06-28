Одной из наиболее консервативных систем образования в мире считается образование в Великобритании. Это связано с тем, что на протяжении многих веков высокий уровень качества преподавания и строгая дисциплина остаются основными приоритетами британского образования. В учебном процессе постоянно используются новейшие образовательные программы и практики.

Основные характеристики английского образования

Многие современные родители и абитуриенты мечтают учиться в мировых ВУЗах. Если вы планируете получить образование в Великобритании, рекомендуем ознакомиться с информацией на сайте https://get-edu.kz/obuchenie-obrazovanie-v-velikobritanii/. Услуги профессиональных фирм помогают правильно подготовить все документы для подачи в учебные заведения различных категорий.

В Великобритании существуют такие виды образования как:

· дошкольное;

· начальное школьное;

· среднее школьное;

· послешкольное;

· высшее.

Образование для жителей Великобритании это обязательный этап для всех детей в возрасте от 5 до 16 лет. Образовательный процесс начинается с детского сада, в который принимают с двух лет (по желанию родителей).

На всей территории Великобритании учебные заведения делятся на государственные с бесплатным образованием, и частные, в которых за все приходится платить.

Школы в Англии не имеют одной программы обучения, что позволяет выбрать максимально подходящее учебное заведение для каждого студента. Оценки в учебных заведениях ставятся в виде букв с баллами и цифр.

Классификация британского образования

На территории Соединенного Королевства удачно существуют две системы образования. Но, независимо от этого, ее структура остается неизменной для всех. Основные этапы образования:

1. Дошкольное. Начинается с двух лет, но не является обязательным. Школьная ступень для всех начинается с пяти лет. Бесплатное пребывание в саду государственного типа длится не более 15 часов в неделю, за остальное время родители должны доплачивать. Для малышей упор делается на соблюдение дисциплины, общее развитие и воспитание.

2. Среднее. Заключается в прохождении обучения в школах страны. Подробнее про школы в Англии можно посмотреть на сайте в разделе «Среднее образование». Существуют основные этапы, классификация которых связана с возрастом учеников. В возрасте от 5 до 7 лет учат общие предметы, последующие 5 лет добавляются естественные науки, компьютерное обучение и иностранные языки. С 11 лет начинается подготовка школьника к получению свидетельства о среднем образовании, а с 14 лет ученики два года готовятся к поступлению в ВУЗ.

3. Высшее. К его сектору относят обучение в классических университетах, университетских колледжах, политехнических институтах и колледжах высшего образования. Ступени: бакалавриат, магистратура, докторантура. Структура учебного года делится на 3 триместра.

Обучение в университетах платное. Единственной привилегией для граждан страны является возможность его оплаты, после получения диплома и трудоустройства по полученной специальности.

Британские университеты делятся на унитарные с факультетами и отделениями, и коллегиальные, включающие в свою структуру десятки объединенных профильных колледжей.

В Великобритании существует Управление по обеспечению качества в образовательной сфере. Систематическое осуществление контроля за академическим качеством контроля обеспечивает высокий уровень образования в стране.