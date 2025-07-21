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Скандал у НАБУ: детективи підозрюються у держзраді і співпраці з РФ - тривають обшуки

Скандал у НАБУ: детективи підозрюються у держзраді і співпраці з РФ - тривають обшуки

Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора проводить спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). За даними ЗМІ, зараз триває серія обшуків у різних регіонах країни.

Детективам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів.

За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на окремих детективів. Зокрема, один із них передавав ворогу секретні дані через оточення екс-президента Віктора Януковича. Ще одного детектива затримали за підозрою у державній зраді та незаконному бізнесі з Росією.

Розслідування триває, спецслужби обіцяють оприлюднити додаткову інформацію найближчим часом.

Теги:

державна зрадаСкандал у НАБУдержавну зраду
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