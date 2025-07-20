Трамп змінив ставлення до Путіна, – колишня очільниця Держдепу Райс

Держсекретар США у 2005–2009 роках Кондоліза Райс вважає, що останні заяви Дональда Трампа стосовно Росії є «переломним моментом» у справі досягнення миру для України.

Про це колишня очільниця Держдепу заявила на безпековому форумі в Аспені, повідомляє The Hill,

«В останній тиждень відбувся перелом», – сказала Райс.

На її думку, «найкраща новина, яку ми могли б дати українському народові, це те, що США і Європа нарешті погодилися: Володимира Путіна не зупинити словами».

«Його можна зупинити тільки тоді, коли він усвідомить, що не зможе просунутися далі, не зможе перемогти», – пояснила вона.

Райс визнала, що застосувати вторинні антиросійські санкції буде складно з огляду на позицію таких країн, як Китай та Індія. Водночас, за її словами, ці заходи будуть болісними для Кремля.

«Китаю… з економікою не в найкращій формі… чи Індії, яка насправді не хоче бути з неправильного боку конфлікту, можливо, варто замислитися, чи варта того ця дешевша російська нафта», – зауважила ексглава Держдепу.

Вона також розкритикувала адміністрацію Байдена за зволікання з постачанням зброї Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Якби США відразу надали все, що потрібно - ще коли росіяни були в слабшій позиції, переконана Райс, то Україна б «однозначно» виграла війну.

Як повідомляв ForUA.com нагадує, Трамп заявив, що дуже розчарований Росією, оскільки так і не домігся від Путіна угоди про припинення війни. При цьому він пригрозив Росії «дуже суворими тарифами», якщо протягом 50 днів кремлівський очільник не досягне мирної угоди з Україною.