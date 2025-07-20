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Надзвичайні події

Резонансна ДТП у Києві: працівник органів прокуратури збив жінку та втік

Резонансна ДТП у Києві: працівник органів прокуратури збив жінку та втік

У Голосіївському районі Києва працівник прокуратури на швидкості влетів на пішохідну зону, збив жінку і втік. Але його вже затримали. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

"Сьогодні в Голосіївському районі столиці сталася подія, яка обурює. Працівник прокуратури здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Водій автомобіля порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Але наразі його затримано. 

Виявилось, що за кермом був Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу. Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури. Це шокує. 

Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури  не індульгенція, це відповідальність.

Беру цю справу під контроль. І, як Генеральний прокурор, представлятиму інтереси потерпілої в суді. Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде. Право і Закон одні для всіх.

Потерпілій надається вся необхідна медична допомога. Особисто прошу вибачення за цей ганебний вчинок працівника прокуратури", - написав генпрокурор.

Столичні пабліки повідомляють, що посадовець, коли збив жінку, намагався втекти, але небайдужі очевидці кинулись навздогін. Люди затримали його самі, поліція приїхала швидко. 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

КиївДТПпрокуратура
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