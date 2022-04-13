У Міністерстві внутрішніх справ відреагували на пропозицію, озвучену президентом Володимиром Зеленським, про обмін затриманого кума Путіна, нардепа Віктора Медведчука.

Радник глави МВС Вадим Денисенко підкреслив, що спочатку нардеп повинен дати необхідні свідчення, а також бажано отримати вирок суду.

«Коли ми говоримо про Медведчука, то насправді було б правильно зробити 2 речі: як мінімум, щоб він дав певні свідчення, тому що він володіє величезним обсягом інформації, хто і кому давав гроші на рух колаборантів. Як максимум - було в ідеалі провести максимально швидкий судовий процесс», - передає слова Денисенка 24 канал.

Він вважає, що після цього Медведчука потрібно обміняти на українських полонених, утримуваних РФ.

«Однак робити це потрібно тоді, коли він здасть «паролі і явки», - уточнив Денисенко.

Нагадаємо, увечері 12 квітня Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука. Пізніше глава держави запропонував Росії обміняти полонених українців на затриманого кума Путіна.

Медведчук підозрюється в державній зраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді і пособництві тероризму в так званій «вугільній справі» (ст. 111 і ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР» групою громадян України. Діяльність Медведчука у «вугільній справі» правоохоронні органи почали документувати ще в 2016 році.

27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.