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В Киевской области – большие перемены. 9 февраля Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового губернатора, которым стал Алексей Кулеба, до того занимавший пост замглавы КГГА. Знающие люди говорят, что это кадровое назначение – лишь первый шаг к политическому и экономическому переделу Киевщины.

О новом губернаторе в открытых источниках информации не слишком много. Родился в Киеве, выучился на экономиста и госслужащего, немножко занимался предпринимательством и работал в столичной администрации. Ничем особо не примечательный чиновник. Если бы не одно «но» - супружеские связи. Жена нового губернатора Киевщины Галина Дмитриченко-Кулеба, как сообщил журналист Владимир Бондаренко, работает в юрфирме «Смарт солюшинз», которая входит в медиахолдинг «1+1». Более того, бенефициар «Смарт солюшинз» Вячеслав Миенко с 2011 года был заместителем генерального директора «1+1» Александра Ткаченко по правовым вопросам, а в 2019 году возглавил ТОВ «ТРК Студія «1+1». Кроме того, он работает учредителем в «1+1 продакшн».

 

 

Бондаренко полагает, что женитьба на дочери ректора НТУ была очень значимым шагом в жизни Алексея Кулебы, поскольку благодаря связям супруги с людьми, вхожими в ОП, именно с подачи Банковой он и стал в 2020-м первым замом Виталия Кличко. В журналистских кругах говорят, что предшественник нового губернатора Василий Володин являлся ставленником министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, скандального харьковского бизнесмена.

«Вполне возможно, Коломойский (и министр культуры Ткаченко) поменяли Киев на область, - пишет Бондаренко. - Вероятно, Чернышов таки станет главой КМДА, не зря ж погоны мучают основных замов Кличка».

Данную информацию подтверждают и другие инсайдеры. Похоже, Киевскую область решено отдать на откуп Игорю Коломойскому, поскольку хоть ответственным за лоббирование Кулебы в кулуарах и называют Андрея Ермака, на самом деле он является человеком именно днепропетровского олигарха. Более того, судя по всему, назначение нового губернатора станет первым совместным проектом «Слуги народа» и «За майбутнє», которые приняли решение на ближайших выборах выступать единым блоком. Убедиться в этом просто – достаточно проанализировать последние голосование этих двух фракций, которые демонстрируют потрясающее единодушие. По информации «Цензора», сейчас с «ЗМ» идут торги но в слиянии партнеров по голосованиям в Раде никто не сомневается. После того, как Ринат Ахметов порядком обиделся на Офис Президента за антиолигархический закон и не только, Игорь Коломойский занял вакантное место и вновь сблизился с Банковой.

В качестве «пилотного проекта» нового политического союза «Слуги народа» и «За майбутнє» и случился Алексей Кулеба. Киевскую область отдали Коломойскому без боя. Почему именно ее? Самый простой вариант «для затравки», поскольку столичный регион уже давно прочесан густой политической гребенкой Александра Дубинского и Ярославом Москаленко. Первый, если помните, возглавлял список Киевской областной организации «СН» и был избран депутатом КОС, сформировав в регионе вторую по численности фракцию. Второй – возглавляет Киевскую областную организацию партии «За майбутнє» и является одним из наиболее влиятельных политиков региона. В СМИ все чаще появляется информация   о том, что Алексей Кулеба не является самостоятельным исполнителем, не имеет опыта построения команды, а потому на самом деле именно Москаленко станет неформальным куратором области и будет налаживать работу.

По другим данным, «смотрящим» за Киевщиной или же соратником Москаленко по этой функции станет Александр Дубинский. Новому губернатору и командам Дубинского-Москаленко поставили основную четкую задачу – выстроить «сетку» под выборы нового блока Владимира Зеленского из «СН» и «ЗМ». Взамен им разрешат «кроить» бюджет области на свой вкус. А бюджет у Киевской области, смеем заметить, немалый. Политики и журналисты, с которыми мы говорили, говорят о том, что договоренности, описанные выше, скоро найдут подтверждение в кадровых перестановках Политсовета «Слуги народа» в Киевской области. Таким образом, можно утверждать, что большие перемены в политической жизни Киевщины только начинаются.
Даниил Стеценко, ForUm

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