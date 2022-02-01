31 января генеральный прокурор Украины составил и подписал сообщение о подозрении действующему народному депутату, которого детективы НАБУ разоблачили «на горячем» при получении 558 тыс. грн.

Однако он проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года и не явился в правоохранительные органы, сообщила пресс-служба НАБУ.

31 января лицо, представившееся защитником нардепа, сообщило по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Однако, ч. 1 ст. 139 УПК Украины возлагает обязанность сообщать причины неприбытия лично на подозреваемого и не предусматривает делегирование.

В НАБУ разъясняют, что в соответствии с положениями нормы п. 5 ч. 1 ст. 138 УПК Украины уважительной причиной неприбытия лица по вызову, среди прочего, является пребывание в учреждении здравоохранения в связи с лечением только при невозможности временно покинуть это заведение. Сам факт нахождения личности в учреждении здравоохранения не является уважительной причиной неприбытия.

Напомним, 28 января НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на «горячем», при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. Речь идет о «слуге народа» Сергее Кузьминых.