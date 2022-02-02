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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал позицию своей партии по исключению народного депутата Сергея Трухина за дорожно-транспортное происшествие. Об этом он заявил на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает Радио Свобода.

 «Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии лично и реакцию на партию «Слуга народа». Я думаю, все единогласно поддерживают, чтобы исключить господина Трухина из партии «Слуга народа». Это же вопрос справедливости, несмотря на то, депутат он или любой чиновник, любой человек любой профессии, все должны быть равны перед законом… Во-первых, ты депутат, ты являешься примером. Поэтому должен нести особую ответственность», – сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что рассчитывает «именно на такую ​​реакцию» от правоохранителей и депутатов своей партии.

В октябре 2021 года, комментируя ДТП с участием Трухина, Зеленский говорил, что не знает все детали дела, и призвал дождаться завершения расследования.

Как сообщал ForUm, журналисты Украинской правды обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, где зафиксирован факт предложения правоохранителям взятки в $150 тыс. за возможность покинуть место ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским.

В МВД заявили, что уголовные производства с участием народных депутатов относятся к подследственности Государственного бюро расследований.

 ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

1 февраля Трухина исключили из партии.
ForUm

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