В обязанности Артема Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода «Южмаш», сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Он был призывником срочной службы из города Измаила Одесской области. Вырос без отца», - написал он.

«В первую очередь перед следствием будет стоять вопрос: что послужило мотивом для того, чтобы совершить столь ужасное преступление? Будет изучаться вопрос, не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. А также то, как он проходил медицинскую комиссию по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию», - заявил Геращенко.

В любом случае за массовое убийство он будет нести самое жестокое наказание, заявил замминистра.

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали.