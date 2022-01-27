также в разделеОбщество
Полиция нашла части автомата, выброшенные подозреваемым в расстреле на «Южмаше» 3
Расстрелявший караул в Днипре солдат сам сдался полиции 11
Устроивший бойню в Днипре нацгвардеец дал показания 60
ГБР открыло дело из-за расстрела военнослужащих в Днипре 14
Канада продлит тренировочную миссию в Украине, увеличив количество военных вдвое 20
Расстрелявший военных нацгвардеец задержан 65
В Украину идет циклон: обещают «кашу» на дорогах и штормовой ветер 62
Польша возглавила перечень стран, в которые чаще всего ездят украинцы 13
В Украине зарегистрировали еще один препарат для лечения COVID-19 22
НАПК нашло в декларациях «ошибок» более чем на 1,2 млрд гривен 9
СМИ: «Слуга»-миллионер ежемесячно берет из бюджета 20 тысяч гривен на аренду жилья 139
Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира 198
Разоблачен командир снайперского подразделения боевиков, воевавшего против «киборгов» 60
Германия даст Украине 5 тысяч военных касок 16
На обустройство мест дислокации Сил терробороны нужно 2,7 миллиарда 17
СБУ разоблачила новые факты поставки российского оружия в ОРДЛО 23
«Ковидная тысяча»: За два дня украинцы купили лекарства на 6,5 млн грн 14
Украинцы больше всего доверяют ВСУ, меньше всего – российским СМИ 19

В обязанности Артема Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода «Южмаш», сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Он был призывником срочной службы из города Измаила Одесской области. Вырос без отца», - написал он.

«В первую очередь перед следствием будет стоять вопрос: что послужило мотивом для того, чтобы совершить столь ужасное преступление? Будет изучаться вопрос, не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. А также то, как он проходил медицинскую комиссию по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию», - заявил Геращенко.

В любом случае за массовое убийство он будет нести самое жестокое наказание, заявил замминистра.

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2206 грн.
36
Теги