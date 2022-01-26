Для обеспечения потребностей Сил терробороны в первую очередь необходимо выделить и обустроить места дислокации и обеспечить транспортом. На обустройство всех мест дислокации в целом необходимо 2 млрд 772 млн грн, заявил министр обороны Алексей Резников во время заседания правительства.

«Первоочередная потребность - обустройство и содержание мест дислокации. Поскольку речь идет об одновременном развертывании 176 воинских частей. Оружием, одеждой, средствами связи и индивидуальной бронезащиты Силы ТрО постепенно будут обеспечены силами Минобороны. Но остается вопрос состояния помещений и подключения к коммуникациям, обеспечения транспортом. И эта потребность требует нашей реакции и привлечения ресурсов местных властей и самоуправления», - цитирует министра Укринформ.

Резников сообщил, что уже направил соответствующие письма, где определены потребности Сил ТрО в регионах. Например, среди типичных требований для обустройства батальона министр назвал следующие: выделение помещения для постоянного пребывания 45 человек и резерва; обустройство рабочих мест; обустройство режимно-секретного объекта и помещения для хранения оружия и боекомплекта; выделение места для транспорта и запаса топлива и складских помещений.

«По состоянию на вчера: 80 подразделений размещены в 72 имущественных комплексах, уже заключено 23 договора аренды. Для размещения остальных 96 подразделений предварительно выбрано 83 имущественных комплекса. По предварительной оценке, общая сумма потребностей на обустройство всех мест дислокации составляет 2 млрд 772 млн грн», - сообщил министр.

Резников также отметил, что нагрузка на местные бюджеты после базового обеспечения сил ТрО будет постепенно снижаться.

Напомним, 1 января в Украине вступил в силу закон «Об основах национального сопротивления», который определяет правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления.

Этим законом определены задачи территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению, а также установлен порядок организации, подготовки и ведения территориальной обороны и движения сопротивления.

Согласно закону, в каждой зоне теробороны и в каждом городе, численность населения которого превышает 900 тысяч жителей, должны быть созданы бригады теробороны; в каждом районе территориальной обороны и в каждом административном центре области должны быть созданы батальоны теробороны; в зонах территориальной обороны, численность населения которых превышает 2,4 млн жителей, должны быть созданы дополнительные воинские части (подразделения) теробороны.

В составе Сил ТрО: 25 бригад, 150 батальонов, 10 тысяч человек по штату мирного времени и 130 тыс. в особый период.