Сегодня, 25 января, столичные полицейские получили информацию о том, что возле одного из финансовых учреждений в центре города неизвестный произвел выстрел из автомата. Сразу на место прибыли спецназовцы и следственно-оперативная группа, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Предварительно установлено, что представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт, затем на улице представитель службы охраны произвел несколько выстрелов вверх. В результате инцидента никто не пострадал.

Двое активных участников конфликта доставлены в районное управление полиции.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Следственные действия продолжаются.