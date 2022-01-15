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Первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром «Северный» (город Иваново) из Казахстана, сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали военные, по окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке техники для последующей отправки в пункт постоянной дислокации.

Два самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 «Руслан» с миротворцами на борту в субботу прибыли на Подмосковный аэродром «Чкаловский» из Казахстана.

Ранее миротворческие контингенты Армении, Беларуси и Таджикистана были доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России, а подразделение миротворцев Киргизии прибыло в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В стране был введен режим чрезвычайного положения.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении в стране военной миссии Организации договора коллективной безопасности. По его словам, войска ОДКБ будут выведены в течение 10 дней.
ForUm

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