Первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром «Северный» (город Иваново) из Казахстана, сообщили в Минобороны РФ.
Как рассказали военные, по окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке техники для последующей отправки в пункт постоянной дислокации.
Два самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 «Руслан» с миротворцами на борту в субботу прибыли на Подмосковный аэродром «Чкаловский» из Казахстана.
Ранее миротворческие контингенты Армении, Беларуси и Таджикистана были доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России, а подразделение миротворцев Киргизии прибыло в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике.
Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.
Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.
В стране был введен режим чрезвычайного положения.
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении в стране военной миссии Организации договора коллективной безопасности. По его словам, войска ОДКБ будут выведены в течение 10 дней.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время