также в разделеЭкономика
В Минэкономики спрогнозировали курс гривни на следующий год 2
Экономический паспорт: у Зеленского объяснили, почему выплаты получат рожденные с 2019 года 6
Импортный газ в Украине за год подорожал в четыре раза 10
Эксперты пояснили снижение спроса на квартиры в Украине 96
АРМА вернула в бюджет на 100 миллионов меньше, чем потратила на свою деятельность 21
Банки могут полностью отказаться от кешбэк-программ 33
В Украине до конца года поднимут цены на транспортировку газа 52
Жить стало хуже: Нардепы жалуются, что им не хватает зарплаты 29
Степанюк: Без политической ясности внутри страны вялотекущий процесс вывода денег из Украины будет усиливаться 24
Нафтогаз установил стоимость газа для клиентов ПОН в размере 46,7 грн за кубометр 97
Кабмин продлил применение пошлин к товарам из РФ 11
Украина в этом году экспортирует яблоки в 65 стран 19
В Украине открыли месторождение с запасами газа до 5 млрд кубов 53
Нафтогаз получил миллионный штраф за недопуск проверки из НКРЭКУ 19
Укрзализныця ограничила транзитные перевозки по Украине 36
Кремль назвал условие переговоров с Украиной о транзите газа после 2024 года 75
Россия не ведет переговоры о продлении транзита газа после 2024 года 46
В Украине вступили в силу новые правила проверки денежных переводов граждан 971

По результатам аукциона по приватизации завода «Большевик» в бюджет поступило 1 429 017 000 гривен. Также новый собственник погасит долги предприятия на сумму 500 млн  грн.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко в своем Facebook.

«Информирую, что средства по результатам аукциона по приватизации завода «Большевик» сегодня поступили в бюджет Украины. Это 1429017000 гривен. Кроме того, инвестор погасит все долги государственного предприятия – более 500 млн грн», - заявил Дмитрий Сенниченко.

По его словам, команда Фонда государственного имущества демонстрирует положительный результат поступлений от приватизации в государственный бюджет.

«Результат команды Фонда за 2020-2021 годы – 8,1 млрд грн по результатам успешных аукционов. Это больше, чем за семь предыдущих лет», - подчеркнул председатель Фонда государственного имущества.

Напомним, 27 октября 2021 г. с участием трех претендентов состоялся аукцион по продаже пакета акций АО «Первый киевский машиностроительный завод». Стартовая цена 100% пакета составляла 1 389 017 000 грн.

По данным Фонда государственного имущества Украины, по результатам проведения торгов окончательная стоимость объекта составила 1 429 017 000  грн. Это на 40 млн грн больше стартовой цены и составляет всего два шага участников (один шаг – 20 млн грн).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги