По результатам аукциона по приватизации завода «Большевик» в бюджет поступило 1 429 017 000 гривен. Также новый собственник погасит долги предприятия на сумму 500 млн грн.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко в своем Facebook.

«Информирую, что средства по результатам аукциона по приватизации завода «Большевик» сегодня поступили в бюджет Украины. Это 1429017000 гривен. Кроме того, инвестор погасит все долги государственного предприятия – более 500 млн грн», - заявил Дмитрий Сенниченко.

По его словам, команда Фонда государственного имущества демонстрирует положительный результат поступлений от приватизации в государственный бюджет.

«Результат команды Фонда за 2020-2021 годы – 8,1 млрд грн по результатам успешных аукционов. Это больше, чем за семь предыдущих лет», - подчеркнул председатель Фонда государственного имущества.

Напомним, 27 октября 2021 г. с участием трех претендентов состоялся аукцион по продаже пакета акций АО «Первый киевский машиностроительный завод». Стартовая цена 100% пакета составляла 1 389 017 000 грн.

По данным Фонда государственного имущества Украины, по результатам проведения торгов окончательная стоимость объекта составила 1 429 017 000 грн. Это на 40 млн грн больше стартовой цены и составляет всего два шага участников (один шаг – 20 млн грн).