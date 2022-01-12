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Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель считает, что направленные в Казахстан на фоне недавних массовых протестов российские военные могут задержаться на территории этой страны.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на интервью Борреля BBC Radio 4

«Опыт показывает, что когда приходят россияне, им потом сложно уйти», - сказал Боррель.

Также дипломат отметил, что военную интервенцию РФ в Казахстане можно считать еще одним примером усилий Путина, направленных на возвращение бывшего СССР.

Ранее Боррель заявил, что Россия является стороной вооруженного конфликта на востоке Украины, а какой-либо диалог относительно Украины должен проходить только при участии ее представителей.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В стране был введен режим чрезвычайного положения.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении в стране военной миссии Организации договора коллективной безопасности. По его словам, войска ОДКБ будут выведены в течение 10 дней.
ForUm

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