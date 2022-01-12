Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель считает, что направленные в Казахстан на фоне недавних массовых протестов российские военные могут задержаться на территории этой страны.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на интервью Борреля BBC Radio 4.

«Опыт показывает, что когда приходят россияне, им потом сложно уйти», - сказал Боррель.

Также дипломат отметил, что военную интервенцию РФ в Казахстане можно считать еще одним примером усилий Путина, направленных на возвращение бывшего СССР.

Ранее Боррель заявил, что Россия является стороной вооруженного конфликта на востоке Украины, а какой-либо диалог относительно Украины должен проходить только при участии ее представителей.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В стране был введен режим чрезвычайного положения.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении в стране военной миссии Организации договора коллективной безопасности. По его словам, войска ОДКБ будут выведены в течение 10 дней.