Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя по фактам нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, и заведомо ложного сообщения о совершении преступления. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Расследованием установлено, что 26 октября 2021 около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​Харькове произошло столкновение автомобилей «Шевроле Авео» и «Инфинити» под управлением двигавшегося на красный сигнал 16-летнего водителя. В результате аварии водитель автомобиля «Шевроле Авео» погиб на месте.

В ходе расследования также установлено, что на момент ДТП автомобиль «Инфинити» был в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая система.

Как сообщал ForUm, авария произошла около 20:40 26 октября в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской в ​​Харькове.

16-летний водитель «Инфинити» пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель погиб на месте, трое пассажиров Инфинити - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Позже полиция задержала 16-летнего водителя «Инфинити». Суд взял его под стражу.

Подозреваемый водитель по-разному комментировал обстоятельства ДТП журналистам: в одном случае он не отвечал на вопрос, был ли за рулем, в другом сказал, что отказали тормоза. Защитница водителя говорила, что он помнит только удар во время ДТП и просила освободить его под домашний арест.