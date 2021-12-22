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В Полтаве присутствующие на сессии депутаты городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Александра Мамая, но для принятия такого решения не хватило голосов.

За отставку Мамая высказались 23 из 24 участников тайного голосования, сообщает Укринформ.

Один бюллетень был признан недействительным.

Впрочем, в соответствии с законодательством, за досрочное прекращение полномочий городского головы должны проголосовать по меньшей мере две трети депутатов от общего состава совета. Для Полтавы это количество составляет 29 человек. Соответственно, решение об отставке не принято.

Напомним, 9 декабря депутаты «Европейской солидарности» в Полтавском городском совете обнародовали заявление с требованием отставки Мамая.

4 декабря полтавский голова в программе одного из телеканалов заявил о том, что на территории Украины воюют «сверхдержавы» – США и Россия. При этом наша страна является «плацдармом, где брат идет на брата». Он также выразил сожаление в связи с тем, что Украина разорвала экономические отношения со страной-агрессором. За эти высказывания полтавского мэра внесли в базу центра «Миротворец».

Александр Мамай дважды избирался на должность городского головы Полтавы – в 2010 и в 2015 годах. 14 сентября 2018 года Полтавский городской совет выразил ему недоверие и лишил полномочий. 22 ноября 2020 года он был снова избран городским головой Полтавы.

За повторение российских нарративов о «братоубийственной войне» на востоке Украины Мамая внесли в базу «Миротворца».
ForUm

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